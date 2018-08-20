Харьковский стрелок был пьяным

В крови мужчины, устроившего перестрелку возле Харьковского горсовета, обнаружили алкоголь. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник харьковской областной полиции Олег Бех, сообщает Liga.net.

"Предварительно могу сообщить, что в крови найдено более 2 промиле алкоголя. Возможно, это будет 2,4. Но то, что он находился под воздействием алкогольных напитков или наркотических средств - да, это подтверждаю", - сказал он, уточнив, что нужно дождаться окончательного заключения экспертов.

Во время перестрелки нападавший получил для пулевых ранения – в ногу и в грудь. Ему оказывали медицинскую помощь, но он все равно умер.

Личность стрелка окончательно не установлена. Сейчас в полиции рассматривают версию, что нападавшим был ранее несудимый местный житель 1959 года рождения.

Полиция рассматривает несколько версий стрельбы: убийство по хулиганским мотивам, убийство в связи с личной неприязнью к горсовету или его руководству, или к охранной структуре, которая охраняла здание; привлечение внимания к своей личности с целью выдвижения каких-то требований, возможно, политических.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу. В результате перестрелки был ранен охранник и полицейский, который позже скончался в больнице. Нападавшего застрелили.