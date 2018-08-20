Поставила неправильный диагноз: на Харьковщине будут судить врача за смерть пациентки

В Харьковской области перед судом предстанет врач центральной райбольницы Чугуева за неправильно поставленный диагноз, который привел к смерти пациентки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Волчанский отдел Чугуевской местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении подозреваемой по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного и недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного). Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Происшествие случилось в ноябре 2015 года. Тогда 52-летняя врач дежурила в отделении экстренной медицинской помощи больницы, когда в медицинское учреждение "скорой" доставили 66-летнюю женщину. Медработник диагностировала у нее правостороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца и стенокардию и назначила лечение.

Однако на следующий день больная умерла. Как выяснилось в ходе следствия, причиной смерти женщины стал острый инфаркт миокарда.

"По результатам проведенных экспертиз, в том числе по данным электрокардиограмм, сделанных в первые часы после обращения больного в больницу, оказалось, что дежурный врач поставила неверный диагноз женщине, из-за чего она не получила надлежащей медицинской помощи и впоследствии умерла", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины представило систему профессионального лицензирования врачей. До 2024 все врачи в Украине получат профессиональные лицензии.