В Кремле отложили на неопределенный срок выборы в ОРДЛО, - СМИ

Главари боевиков и их российские кураторы приняли решение отложить на неопределенный срок "выборы глав и депутатов" в ОРДЛО, которые ранее были намечены на осень 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и руководству боевиков.

По данным издания, выборы отложат по совокупности разных факторов. Среди них — отсутствие прямой необходимости в переизбрании "депутатов" и главарей "Л/ДНР", риски для минских переговоров и перспективы новых санкций.

В результате реальная подготовка к "выборам", проведение которых анонсировалось еще в начале года, не велась и финансирование на эту задачу не выделялось.

Формально решение об отмене выборов планируют обосновать обращениями местных "общественных организаций" с предложением продлить полномочия "глав" и "депутатов" с четырех до пяти лет. Официально о переносе выборов планируют объявить в ближайшее время.

Кроме того, источник, близкий к властям "ДНР", рассказал, что из Москвы в Донецк летом приезжали социологи, проанализировавшие настроения в республике. По его словам, срез общественного мнения "оказался очень неблагоприятным для нынешней команды".

Напомним, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил о необходимости продления срока действия Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).