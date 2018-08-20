Последствия непогоды в Киеве устраняет тысяча коммунальщиков, - КГГА

Последствия ливней, которые накрыли столицу в последнюю неделю, устраняет тысяча коммунальщиков. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на пресс-брифинге.

Он отметил, что сейчас работает 50 единиц техники и 100 работников спасательных служб, 1000 человек и 300 единиц техники коммунальных служб.

По словам чиновника, из-за непогоды упали сотни деревьев.

"За неделю повалено с корнем 300 деревьев, 500 деревьев повреждено, сломано 8 опор электропередач. Уже не говорим о затоплении автомобилей и мелких повреждений тротуаров", - заявил Пантелеев.

Пантелеев рассказал, что в КГГА общаются с метеорологами, и они рассказывают, что из-за изменений климата подобные ситуации будут повторяться.

"Происходит изменения климата, и Украина не исключение. Такие залповые дожди уже не будут чрезвычайными событиями. Мы должны готовиться к ним. Это будет регулярно", - отметил Пантелеев.

Напомним, 19 августа улицы Киева затопило из-за сильного ливня. В ночь с 15 на 16 августа столица также чуть не превратилась в Венецию, причем впервые за долгое время был затоплен даже Крещатик. Перед этим стихия накрыла город 25 июля - это был первый дождь такого масштаба в этой "серии" ливней.