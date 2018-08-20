На Закарпатье тракторист потерял 18 тысяч пачек сигарет сбегая от пограничников

Пограничники предупредили контрабанду большой партии сигарет из Украины в Венгрию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Во время патрулирования неподалеку поселка Великая Паладь пограничники заметили трактор с прицепом, который двигался в сторону границы. При попытке проверить законность пребывания в пограничной зоне этого транспортного средства, тракторист совершил резкий разворот и предпринял бегство", - говорится в сообщении.

Пограничники начали догонять тракториста по полю и сделали несколько предупредительных выстрелов. Тем не менее нарушитель не остановился, а резко развернувшись, перевернулся и съехал в кювет. После этого он отцепил прицеп с контрабандным товаром и убежал.

В прицепе правоохранители обнаружили 36 ящиков с сигаретами, где находилось около 18 тысяч пачек. Все они были доставлены в отдел пограничной службы, а затем будут переданы сотрудникам ГФС.

На данный момент правоохранители заняты поисками нарушителя.

Напомним, Румыния модернизирует таможенные пункты на границах с Украиной, Молдовой и Сербией.