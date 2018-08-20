Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » На Закарпатье тракторист потерял 18 тысяч пачек сигарет сбегая от пограничников

На Закарпатье тракторист потерял 18 тысяч пачек сигарет сбегая от пограничников

На Закарпатье тракторист потерял 18 тысяч пачек сигарет сбегая от пограничников
Фото Beztabu

Нарушителю удалось сбежать

20.08.18 45
000

Пограничники предупредили контрабанду большой партии сигарет из Украины в Венгрию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Во время патрулирования неподалеку поселка Великая Паладь пограничники заметили трактор с прицепом, который двигался в сторону границы. При попытке проверить законность пребывания в пограничной зоне этого транспортного средства, тракторист совершил резкий разворот и предпринял бегство", - говорится в сообщении.

Пограничники начали догонять тракториста по полю и сделали несколько предупредительных выстрелов. Тем не менее нарушитель не остановился, а резко развернувшись, перевернулся и съехал в кювет. После этого он отцепил прицеп с контрабандным товаром и убежал.

В прицепе правоохранители обнаружили 36 ящиков с сигаретами, где находилось около 18 тысяч пачек. Все они были доставлены в отдел пограничной службы, а затем будут переданы сотрудникам ГФС.

На данный момент правоохранители заняты поисками нарушителя.

Напомним, Румыния модернизирует таможенные пункты на границах с Украиной, Молдовой и Сербией. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Голубое дело. Как в Закарпатье появились плантации голубикиКоличество задержанных нелегальных мигрантов в Украине увеличилосьКонтрабандисты ранили пограничника на Закарпатье
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 10652
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17097
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 50777
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18531
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12589
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13502
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23602
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13449
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31208
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16804
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 4279 / 12062
  2. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 3965 / 4462
  3. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3598 / 22257
  4. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 3579 / 3679
  5. В ДНР испытали снаряд для Чебурашки 3271 / 3930
  6. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 3001 / 3925
  7. Диггеры рассказали о серьезной аварии в киевском коллекторе 2980 / 3508
  8. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 2220 / 8169
  9. В Киеве возле "Олимпийского" на дороге образовались огромные дыры 2168 / 2447
  10. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 1863 / 2284
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 21 / 12062
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 13 / 50777
  3. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 12 / 2284
  4. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 10 / 4462
  5. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 8 / 10652
  6. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 8 / 3679
  7. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 7 / 22257
  8. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 7 / 3925
  9. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 6 / 1402
  10. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 6 / 3203
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.