Правоохранители на КПП Ужгород конфисковали у гражданина Украины автомобиль Tesla.

Об этом сообщает Мукачево.net.

Житель Черновицкой области подал таможенникам все необходимые документы, в которых стоимость указанного транспортного средства составила 15 тысяч евро.

"Это и вызвало сомнение у таможенников, поэтому они обратились к словацким коллегам и попросили у них информацию, с которой мужчина проходил их контроль", – говорится в сообщении.

Как оказалось, согласно договору купли-продажи, поданному украинцем в Словакии, стоимость перемещаемого авто составляет 32,3 тысячи евро – более миллиона гривен. Это более чем вдвое больше декларируемой суммы.

В итоге автомобиль был изъят.

Напомним, в Испании поступили в продажу первые летающие автомобили от компании PAL-V, которая в марте 2018 года представила свои новинки на Женевском автосалоне, а теперь вышла с ними на рынок элитарного транспорта.