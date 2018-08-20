Правоохранители на КПП Ужгород конфисковали у гражданина Украины автомобиль Tesla.
Об этом сообщает Мукачево.net.
Житель Черновицкой области подал таможенникам все необходимые документы, в которых стоимость указанного транспортного средства составила 15 тысяч евро.
"Это и вызвало сомнение у таможенников, поэтому они обратились к словацким коллегам и попросили у них информацию, с которой мужчина проходил их контроль", – говорится в сообщении.
Как оказалось, согласно договору купли-продажи, поданному украинцем в Словакии, стоимость перемещаемого авто составляет 32,3 тысячи евро – более миллиона гривен. Это более чем вдвое больше декларируемой суммы.
В итоге автомобиль был изъят.
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Напомним, в Испании поступили в продажу первые летающие автомобили от компании PAL-V, которая в марте 2018 года представила свои новинки на Женевском автосалоне, а теперь вышла с ними на рынок элитарного транспорта.