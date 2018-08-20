Из-за затопления Гулливера начнутся проверки киевских ТРЦ

Из-за затопления помещений торгово-развлекательного центра "Гулливер" киевские власти инициируют проверки других ТРЦ. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на пресс-брифинге.

"Есть поручение киевского городского головы про проверку совместно со службами ГСЧС таких аналогичных объектов и торговых центров на предмет возможности противостоять стихии. Будут предоставлены рекомендации владельца, управляющим центрами для того, чтобы не допустить серьезных повреждений и не допустить того, чтобы люди были в опасности", - сообщил Петр Пантелеев.

При этом, он отметил, что владельцы автомобилей, которые пострадали от стихии (их затопило, в том числе, и на улице Эспланадной, неподалеку от ТРЦ "Гулливер"), не будут получать от властей компенсацию.

"Есть общая практика европейская и мировая: есть такое понятие, как страховой случай. Мы уверены, что те события, которые происходили с ливнями, это были форс-мажорные обстоятельства, потому мы не предусматриваем какую-то возможность возмещения", - сообщил Пантелеев, добавив, что городские власти будут только предупреждать водителей перед непогодой, чтобы те не выезжали на дороги.

Напомним, дождь, который залил Киев в ночь на 19 августа, затопил улицы вокруг торгово-развлекательного центра "Гулливер", а также залил подземный паркинг ТРЦ.

В ночь с 15 на 16 августа столица также чуть не превратилась в Венецию, причем впервые за долгое время был затоплен даже Крещатик. Перед этим стихия накрыла город 25 июля - это был первый дождь такого масштаба в этой "серии" ливней.