В Авдеевку Донецкой области после более годичного перерыва начали подавать газ.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Куць.
"Авдеевка получила газ. Сейчас продолжаются работы по проверке систем газоснабжения и подключение абонентов в многоэтажках. На этих работах задействованы 170 работников "Донецкоблгаза" и 25 единиц техники. Сегодня усилия газовиков сосредоточены на Авдеевке, завтра обещают начать работы в одном-двух поселках Ясиноватского района", – отметил Куць.
Газ в Авдеевку поставлялся через магистральный газопровод Макеевка - Авдеевка. Летом 2017 года участок газопровода повредили в результате очередного обстрела со стороны боевиков. Таким образом, без газа остались 20 тыс. жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района.