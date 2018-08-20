В поселке Онишкивци (Ровенская область) Украинская православная церковь Московского патриархата провела фестиваль воскресных школ, посвященный 100-летию памяти российской царской династии Романовых.
Фото: Монастырь Городок/Facebook
Фотографии праздничных мероприятий опубликовал Свято-Николаевский женский монастырь из села Городок в Facebook.
По данным УПЦ МП, в этом фестивале приняли участие около 600 детей, а состоялся он еще 7 августа.
Фото: Монастырь Городок/Facebook
Отмечается, что этот фестиваль сильно разозлил пользователей соцсетей, которые выразили свое возмущение под постом как на странице монастыря, так и других страницах, которые его распространили.
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