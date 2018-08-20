В центре Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.



В частности, практически "стоят" улицы Владимирская и Житомирская. Движение по ул. Грушевского и бул. Леси Украинки также осложнено.





В районе железнодорожного вокзала транспорт также передвигается очень медленно.





Как отмечают Вести, по бульвару Леси Украинки выстроилась колонна военных автомобилей ЗИЛ. Группы военных высаживаются из машин, выстраиваются в колонну и начинают маршировать по улице Бассейной в сторону Бессарабской площади.



В свою очередь, пользователи соцсетей публикуют фото и видео пробок, которые образует военная техника в центре столицы.

Ранее Фокус писал, что в связи с репетицией военного парада ко Дню Независимости в Киеве перекроют ряд улиц.

С 18:45 до окончания репетиции движение транспорта запретят: на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) - на Бессарабской площади - ул. Крещатик - Майдане Независимости - ул. Крещатик до Европейской площади.

С 17:45 до окончания репетиции временно ограничат проезд транспорта:

- во время прохождения военной техники к месту проведения репетиции по маршруту: парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола - выезд на ул. Победы - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- во время проведения репетиции по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - ул. Андреевская и Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - просп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- после репетиции по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская и Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222;

- во время прохождения военной техники к месту проведения репетиции по маршруту (колонна № 2, колесная техника) аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербаковского - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- во время проведения репетиции по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- после репетиции по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

Предполагается, что трафик по городу будет более свободным ближе к 22-00 после окончания репетиций, так как, по словам очевидцев, прошлые репетиции, в субботу, 18 августа, закончились именно в это время.