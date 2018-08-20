Меркель по телефону рассказала Порошенко о встрече с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.



Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник, 20 августа.



Отмечается, что Меркель проинформировала Порошенко о результатах ее встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась накануне в Берлине.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", – говорится в сообщении.



Также был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня и достигнуто соглашение продолжать контакты на высшем уровне.



Кроме того, президент Украины призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель "полезными и обстоятельными".

Одной из главных тем, стоявших на повестке дня субботних переговоров Меркель и Путина, было согласование возможной встречи четырех стран – ФРГ, Франции, Турции и РФ – по вопросу Сирии.