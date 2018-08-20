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Главная » Страна » Представитель президента в Крыму поддержал прекращение транспортного сообщения Украины с РФ
Отменят ли поезда в Россию

Представитель президента в Крыму поддержал прекращение транспортного сообщения Украины с РФ

Представитель президента в Крыму поддержал прекращение транспортного сообщения Украины с РФ
sevastopolnews.info

Речь не идет о прекращении автобусного сообщения с оккупированным Крымом, поскольку полуостров является украинской территорией

20.08.18 14
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Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым поддерживает прекращение железнодорожного и автобусного сообщения городов материковой Украины с Российской Федерацией, сообщает УНИАН.

Об этом заявили постоянный представитель президента в АРК Борис Бабин и его первый заместитель Изет Гданов.

"Мы поддерживаем Министерство инфраструктуры Украины по поводу предложения о прекращении железнодорожного сообщения материковой части Украины и Российской Федерации. Также есть предложение о прекращении автобусного сообщения с материковой частью Украины в города Российской Федерации", - сказал Гданов.

Как отмечается, при этом речь не идет о прекращении автобусного сообщения с Крымом, потому что полуостров является украинской территорией.

"Мы наблюдаем, что каждую неделю идет увеличение количества рейсов от материковой части Украины в Россию, потому что есть так называемое соглашение между Украиной и Россией по налаживанию сообщения. Как вы уже знаете, у нас нет авиационного сообщения с Россией, имеем в виду материковую часть Украина, потому какая целесообразность железнодорожного сообщения, какая целесообразность автобусного сообщения?" - поинтересовался Гданов.

Он добавил, что пока Россия не будет уважать международные нормы и границы других государств, Украина, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки будут реагировать на это.

В свою очередь Бабин выразил беспокойство, что до сих пор не существует легального железнодорожного сообщения между городом Киев и городом Вадим (промежуточная станция, расположенная в Херсонской области в селе Преображенка между Каланчаком и Армянском).

"Вместе с тем, очень трудно это сопоставить с наличием десятков ежедневных поездов в государство-агрессор, на которые есть ресурс, вагоны и возможности. Так же по автобусным перевозкам...", - добавил он.

Напомним,  министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что после прекращения железнодорожного сообщения с Россией поезда этого направления направят на запад, к странам Европейского союза.

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