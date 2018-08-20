Названо имя второго подозреваемого в нападении на Гандзюк

В Херсоне суд избирает меру пресечения второму подозреваемому в нападении на активистку Екатерину Гандзюк - Виктору Горбунову.



Об этом сообщает "Украинская правда".



Издание сообщает, что мужчину 1991 года рождения подозревают в покупке кислоты для нападения.



Отмечается, что защита Горбунова подала ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме и судья удовлетворил его.

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"Предыдущие показания (Горбунова – прим.ред.) содержат сведения, которые имеют существенное значение в установлении объективной истины по данному уголовному делу, разглашение которых в СМИ или иным способом, за пределами понятия тайны следствия, могут помешать установлению всего круга лиц, совершивших преступление", - пояснил адвокат подозреваемого.



Кроме того, защитник Горбунова подчеркнул, что информация, которой владеет его подзащитный, представляет "опасность для жизни и здоровья, ведь показания касаются лиц, совершивших покушение на убийство".

Где еще один задержанный, а также выдвигали ли ему подозрение, пока неизвестно.



Ранее Национальная полиция Украины совместно со СБУ задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство Екатерины Гандзюк.

Напомним, Гандзюк не узнала подозреваемого Николая Новикова, которого полиция задержала по ее делу.