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Покушения на украинских активистов

Названо имя второго подозреваемого в нападении на Гандзюк

Названо имя второго подозреваемого в нападении на Гандзюк
Виктор Горбунов/Фото: facebook.com/tsvibak

Мужчину 1991 года рождения подозревают в покупке кислоты для нападения

20.08.18 12
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В Херсоне суд избирает меру пресечения второму подозреваемому в нападении на активистку Екатерину Гандзюк - Виктору Горбунову.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Издание сообщает, что мужчину 1991 года рождения подозревают в покупке кислоты для нападения.

Отмечается, что защита Горбунова подала ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме и судья удовлетворил его.

"Предыдущие показания (Горбунова – прим.ред.) содержат сведения, которые имеют существенное значение в установлении объективной истины по данному уголовному делу, разглашение которых в СМИ или иным способом, за пределами понятия тайны следствия, могут помешать установлению всего круга лиц, совершивших преступление", - пояснил адвокат подозреваемого.

Кроме того, защитник Горбунова подчеркнул, что информация, которой владеет его подзащитный, представляет "опасность для жизни и здоровья, ведь показания касаются лиц, совершивших покушение на убийство".

Где еще один задержанный, а также выдвигали ли ему подозрение, пока неизвестно.

Ранее Национальная полиция Украины совместно со СБУ задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в покушении на убийство Екатерины Гандзюк.

Напомним, Гандзюк не узнала подозреваемого Николая Новикова, которого полиция задержала по ее делу.

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