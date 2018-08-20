АМКУ заинтересовался рынком установки индивидуального отопления

Регулятор начал проверку нарушений на рынке индивидуального отопления.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследования рынков услуг по присоединению к тепловым сетям субъектов хозяйствования и услуг по организации установки индивидуального отопления в домах.
"Основанием для проведения исследования стали выявленные факты препятствий доступа на рынки поставки тепловой энергии новых субъектов хозяйствования и определения единого исполнителя услуг по организации установки индивидуального отопления в домах", - пояснили в АМКУ.
В рамках этого исследования Комитетом будет осуществлен анализ состояния конкуренции на этих рынках и деятельности субъектов хозяйствования, действующих на указанных рынках, и органов местной власти на предмет соблюдения ими законодательства о защите экономической конкуренции.
Напомним, названы населенные пункты, которые зимой могут остаться без тепла.