СМИ обнародовали видео с камер наблюдения внутри горсовета Харькова. На кадрах зафиксированы действия убийцы полицейского.



Видеозапись, которая оказалась в распоряжении издания NewsRoom, начинается в тот момент, когда стрелок уже находится в холле мэрии. В дальнем углу кадра (возле входной двери) можно рассмотреть лежащего на полу раненого охранника. Некоторое время злоумышленник стоит на месте, а потом начинает что-то говорить и делает два выстрела в сторону входа.





Стоит отметить, что один раз пистолет дает осечку.

Вскоре на место преступления прибывают патрульные, один из которых заглядывает внутрь. После этого стрелок подходит вплотную к двери, делает один залп и отходит назад. Он меняет магазин и снова направляется ко входу. Мужчина стреляет трижды, переступает через раненого охранника, а затем выходит из здания, продолжая вести огонь.



По информации источника NewsRoom, злоумышленник был ликвидирован, когда у него закончились патроны.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу. В результате перестрелки был ранен охранник и полицейский, который позже скончался в больнице. Нападавшего застрелили. Позже в крови стрелка обнаружили алкоголь.