У Порошенко предлагают узаконить пассажироперевозки к админгранице с Крымом

Постоянное представительство президента Украины в Крыму выступает за отбор на конкурсной основе компании для законных пассажирских перевозок к админгранице Херсонской области и Крыма.



Об этом сообщил первый заместитель постпреда Изет Гданов, передает Интерфакс-Украина.



"Наши граждане в Крыму обращают внимание на отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда, которые открыты. Хочу напомнить, их три: Каланчак, Чонгар, Чаплинка. До сих пор там нет документов у людей, до сих пор не решается вопрос о легальном сообщении", - отметил Гданов.

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По его словам, вопрос перевозок находится в компетенции районной и областной государственных администраций, Госслужбы по безопасности на транспорте.



Как рассказал Гданов, в пгт Новоалексеевка есть транспортный узел. Постоянное представительство президента неоднократно обращало внимание на необходимость проведения конкурса и назначения перевозчика в рамках украинского законодательства.



"Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - подчеркнул постпред.

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При этом он пояснил, что ликвидировать услуги незаконных перевозчиков можно будет после того, как появятся легальные.



"Вопрос нелегальных перевозок, вопросы нелегального и полулегального бизнеса у админграницы набирает все большие обороты. Мы не можем констатировать улучшение ситуации. Даже в отдельных местностях, например, это перевозки с КПВВ Каланчак, ситуация только ухудшилась", - заявил, в свою очередь, постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Отметим, ранее Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.