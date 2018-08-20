Рубана оставили под стражей до 8 сентября

Его подозревают в подготовке теракта и незаконном обращении с оружием

Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Владимира Рубана до 8 сентября. Об этом сообщил в Facebook адвокат подозреваемого Валентин Рыбин.

"Владимиру Рубану сегодня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей только до 08.09.18", - написал он.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. Его вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в подготовке теракта и незаконном обращении с оружием.

СБУ утверждает, что задокументировала факт перевозки оружия Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года.

9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 4 мая суд продлил срок ареста на 2 месяца.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил завершение следствия в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.