В Хорватии официально открыли почетное консульство Украины

20 августа состоялось официальное открытие почетного консульства Украины в Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Twitter.
Дипломатическое учреждение открыли в городе Сплит. Церемонию открытия посетили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр обороны Хорватии, главы МВД и МИД страны, а также почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич.
Украину представляли министр иностранных дел Павел Климкин и первая леди страны Марина Порошенко.
Напомним, в Одессе закрылось генеральное консульство Республики Беларусь.