Семье убитого в Харькове патрульного выплатят 1,3 млн грн

Семье патрульного полицейского Дмитрия Кириенко, убитого в ночь на 20 августа в Харькове во время стрельбы возле мэрии, выплатят компенсацию в размере 1,3 млн грн.



Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в Facebook.

"Семье погибшего патрульного Дмитрия Кириенко МВД будет выплачена компенсация в сумме 1 млн 321 тыс. 500 гривен. Столько предусмотрено законом в случае гибели полицейского, верному своей присяге. Но эти деньги не вернут полуторогодовалой дочери ее отца", - написал Геращенко.

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Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу. В результате перестрелки был ранен охранник и полицейский, который позже скончался в больнице. Нападавшего застрелили. Позже в крови стрелка обнаружили алкоголь.