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Видео Появилось видео репетиции парада в центре Киева

<span class="label red">Видео</span> Появилось видео репетиции парада в центре Киева
Фото: Скриншот

Запланировано три репетиции

20.08.18 61
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В субботу, 18 августа, в Киеве на Крещатике состоялась репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Видео публикует "112 Украина".

Ранее было запланировано три репетиции: 18 августа, 20 августа и генеральная репетиция, которую проведут 22 августа.



Сегодня, 20 августа, в Киеве провели вторую репетицию, которая стала причиной огромных пробок, образовавшихся с утра.

Ранее Фокус писал, что в связи с репетицией военного парада ко Дню Независимости в Киеве перекроют ряд улиц.

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