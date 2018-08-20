Чиновник фонда соцзащиты продал более 100 авто, предназначенных для инвалидов

Руководитель Благотворительного фонда соцзащиты инвалидов Сумской области обвиняется в незаконной реализацию более 100 бесплатно переданных для нужд фонда автомобилей.



Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает пресс-центр судебной власти Украины.



Отмечается, что в понедельник, 20 августа, в связи с неявкой адвоката, было отложено рассмотрение дела.



Следствие установило, что из 123 машин чиновник поставил на учет в благотворительном фонде только 14 машин.

"В ходе следствия установлено, что благотворительному фонду Социнвест бесплатно предоставлено для использования в благотворительных целях 123 транспортные средства, которые были конфискованы государством и не реализованы", - сказано в сообщении.



Отчуждение такого имущества возможно исключительно при условии уплаты пошлины и других налогов и сборов. При этом обвиняемый зарегистрировал и поставил на учет в благотворительном фонде только 14 транспортных средств, а остальные реализовал как запчасти, не уплатив при этом обязательные платежи в бюджет.



Таким образом, руководитель благотворительного фонда причинил ущерб государственным интересам: не предоставил машины малообеспеченным и не оплатил в госбюджет налоги и сборы на сумму 1,66 млн гривен.



Судебное заседание по делу пройдет в открытом режиме 31 августа 2018 года.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро разоблачило злоупотребления и растраты на 15 украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса на 1 млрд грн.