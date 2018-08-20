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Главная » Страна » Чиновник фонда соцзащиты продал более 100 авто, предназначенных для инвалидов

Чиновник фонда соцзащиты продал более 100 авто, предназначенных для инвалидов

Чиновник фонда соцзащиты продал более 100 авто, предназначенных для инвалидов
Фото: autocentre.ua

Руководитель причинил ущерб государственным интересам

20.08.18 89
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Руководитель Благотворительного фонда соцзащиты инвалидов Сумской области обвиняется в незаконной реализацию более 100 бесплатно переданных для нужд фонда автомобилей.

Об этом в понедельник, 20 августа,  сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Отмечается, что в понедельник, 20 августа, в связи с неявкой адвоката, было отложено рассмотрение дела.

Следствие установило, что из 123 машин чиновник поставил на учет в благотворительном фонде только 14 машин.

"В ходе следствия установлено, что благотворительному фонду Социнвест бесплатно предоставлено для использования в благотворительных целях 123 транспортные средства, которые были конфискованы государством и не реализованы", - сказано в сообщении.

Отчуждение такого имущества возможно исключительно при условии уплаты пошлины и других налогов и сборов. При этом обвиняемый зарегистрировал и поставил на учет в благотворительном фонде только 14 транспортных средств, а остальные реализовал как запчасти, не уплатив при этом обязательные платежи в бюджет.

Таким образом, руководитель благотворительного фонда причинил ущерб государственным интересам: не предоставил машины малообеспеченным и не оплатил в госбюджет налоги и сборы на сумму 1,66 млн гривен.

Судебное заседание по делу пройдет в открытом режиме 31 августа 2018 года.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро разоблачило злоупотребления и растраты на 15 украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса на 1 млрд грн.

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