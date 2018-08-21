За сутки на Донбассе ранены двое украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 20 августа, боевики 23 раза открывали огонь по украинским позициям, ранены двое военных.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из минометов 82-мм калибра.
В частности, обстрелы велись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино.
Возле Лебединского противник применил 82-мм минометы, из 120-мм минометов боевики обстреляли окрестности Новолуганска.
Нааа протяжении текущих суток российские оккупационные войска из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное.
По данным украинской разведки трое оккупантов погибли, еще двое - получили ранения.
Напомним, в Авдеевку подали газ.