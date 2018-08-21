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Главная » Страна » Чешские кинематографисты начинают цепную голодовку
Освобождение заложников Кремля

Чешские кинематографисты начинают цепную голодовку

Чешские кинематографисты начинают цепную голодовку
Иллюстрация: atakama

Акция проходит в поддержку Олега Сенцова, который уже 100 дней голодает в российской тюрьме

21.08.18 267
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Чешские кинематографисты с 21 августа начнут "цепную" голодовку в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, который уже 100 дней голодает в российской тюрьме.

Об этом сообщает "Радио Прага".

Одним из инициаторов акции стал документалист Вит Янечек из Ассоциации режиссеров, сценаристов и драматургов (ARAS).

Ранее кинематографисты Чехии обращались к депутатам Нижней палаты чешского парламента и сенаторам с призывом выступить в поддержку Сенцова и направить соответствующий протест Кремлю.

Отметим, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных Кремля. Олег голодает уже 100 дней.

Напомним, Сенцов назвал свое состояние "предкритическим".

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