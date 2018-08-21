Олег Сенцов голодает уже 100 дней

21 августа — сотый день голодовки Олега Сенцова.

Украинского режиссера арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы, обвинив в попытке организовать теракты.

Сенцов вину не признает, от его действий не пострадал ни один человек, все свидетельства его участия в преступлениях — это слова его предполагаемых подельников, один из которых отказался от своих показаний, заявив, что дал их под пытками.

14 мая, находясь в колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий округ), Сенцов объявил бессрочную голодовку и потребовал освободить всех находящихся в российских тюрьмах украинских политзаключенных Это их список.

Последний месяц режиссер добровольно принимает питательную смесь; его близкие неоднократно говорили, что Сенцов находится в состоянии, близком к критическому.

Напомним, Путин получил письмо матери Сенцова о помиловании сына.