Луценко чувствует след в деле Шеремета

Об этом глава ГПУ рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

"У нас сейчас есть информация, которая, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но вероятно. Подчеркиваю это слово. У меня есть личный мотив для эффективного контроля этого дела. И тем не менее, я могу действовать только в рамках, отведенных мне законом. Буквально вчера я заслушал по этому поводу МВД, СБУ и работников Генпрокуратуры. Чувствую, что у нас есть еще один след. Если он сработает, тогда скажу", - подчеркнул Луценко.

Он уточнил, что в данный момент подозреваемых по этому делу пока нет.

По словам Луценко, новая информация об убийстве Шеремета появилась в последний месяц.

"За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу... Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу", - заявил Генпрокурор.

Отметим, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины. В пользу этой версии свидетельствует обнародованная видеозапись, на которой неизвестные закладывали взрывчатку.

Напомним, ГПУ не считает терактом убийство Шеремета.