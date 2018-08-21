Луценко чувствует след в деле Шеремета

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что у следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась информация, которая может вывести на исполнителей, а впоследствии и на заказчиков.
Об этом глава ГПУ рассказал в интервью изданию "Украинская правда".
"У нас сейчас есть информация, которая, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но вероятно. Подчеркиваю это слово. У меня есть личный мотив для эффективного контроля этого дела. И тем не менее, я могу действовать только в рамках, отведенных мне законом. Буквально вчера я заслушал по этому поводу МВД, СБУ и работников Генпрокуратуры. Чувствую, что у нас есть еще один след. Если он сработает, тогда скажу", - подчеркнул Луценко.
Он уточнил, что в данный момент подозреваемых по этому делу пока нет.
По словам Луценко, новая информация об убийстве Шеремета появилась в последний месяц.
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"За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу... Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу", - заявил Генпрокурор.
Отметим, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины. В пользу этой версии свидетельствует обнародованная видеозапись, на которой неизвестные закладывали взрывчатку.