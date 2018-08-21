Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Видео Люди поедут в Россию по другим дорогам, - Семенченко
Отменят ли поезда в Россию

Видео Люди поедут в Россию по другим дорогам, - Семенченко

<span class="label red">Видео</span> Люди поедут в Россию по другим дорогам, - Семенченко
Фото: Свободная Пресса

Народный депутат обвинил министра Омеляна в самопиаре

21.08.18 249
000

Все заявления о прекращении железнодорожного сообщения с Россией – простой пиар. 

Такое мнение в эфире проекта "Игра Z огнем" на телеканале ZIK высказал народный депутат Украины Семен Семенченко.

Он убежден: заявления министра инфраструктуры Владимира Омеляна о необходимости прекращения железнодорожного сообщения с РФ – просто пиар. 

"На благо государства пойдет только то, что будет доведено до конца. Если мы сейчас воюем то и должны прекратить торговлю с агрессором, остановить пассажирское сообщение с РФ, полностью конфисковать российское имущество, находящееся на территории Украины...", – заявил Семенченко.

Поэтому, по его словам, после такого ряда мероприятий все, даже те, кто ездит сейчас в Россию, будут совсем по-другому относиться к такой государственной политике.

"Нельзя в течение всех четырех лет войны говорить, что мы не прекратим, транспортировку, а потом рассказывать, что на блокировку Азовского моря отвечаем расторжением железнодорожного сообщения. Это никак нам не поможет. Ведь, во-первых: не будет реализовано, а, во-вторых: это глупость. ", – убежден народный депутат.

Поэтому он отметил: вместе с введением военного положения прекращение пассажирских перевозок было бы очень кстати. В то время, как без других соответствующих мер, такие действия будут бессмысленными.

"Этот пиар никак не поможет стране", – подчеркнул Семен Семенченко. 

Напомним, Омелян заявил, что в Россию украинцам ездить нечего.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Российские пограничники избили украинца, - ГПСУОмелян: В Россию украинцам ездить нечегоМинистр инфраструктуры назначил Смелянского гендиректором "Укрпочты"
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 10990
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17488
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 51315
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18704
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12681
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13588
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23733
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13477
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31424
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16982
  1. Юристы рассказали, как, кого и за что лишают субсидий 4526 / 4890
  2. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 4525 / 4942
  3. Климатологи рассказали, почему периоды аномальной жары и дождей по всему миру становятся затяжными 4001 / 4166
  4. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3824 / 23425
  5. Британец решил жениться через три месяца после постановки страшного диагноза 2893 / 3137
  6. Украина 2060. Страна, которую вы не узнаете 2570 / 4349
  7. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 2459 / 13425
  8. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 2319 / 3512
  9. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 2163 / 4018
  10. Трамп назвал условия снятия санкций с России 1800 / 2083
  1. Украина 2060. Страна, которую вы не узнаете 16 / 4349
  2. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 13 / 4018
  3. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 11 / 4942
  4. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 10 / 13425
  5. В Запорожье раскопали останки настоящей амазонки 9 / 2044
  6. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 9 / 3512
  7. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 5 / 10990
  8. В НБУ назвали причины укрепления гривны 5 / 339
  9. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 4 / 2378
  10. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 4 / 23425
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.