Все заявления о прекращении железнодорожного сообщения с Россией – простой пиар.

Такое мнение в эфире проекта "Игра Z огнем" на телеканале ZIK высказал народный депутат Украины Семен Семенченко.

Он убежден: заявления министра инфраструктуры Владимира Омеляна о необходимости прекращения железнодорожного сообщения с РФ – просто пиар.

"На благо государства пойдет только то, что будет доведено до конца. Если мы сейчас воюем то и должны прекратить торговлю с агрессором, остановить пассажирское сообщение с РФ, полностью конфисковать российское имущество, находящееся на территории Украины...", – заявил Семенченко.

Поэтому, по его словам, после такого ряда мероприятий все, даже те, кто ездит сейчас в Россию, будут совсем по-другому относиться к такой государственной политике.

"Нельзя в течение всех четырех лет войны говорить, что мы не прекратим, транспортировку, а потом рассказывать, что на блокировку Азовского моря отвечаем расторжением железнодорожного сообщения. Это никак нам не поможет. Ведь, во-первых: не будет реализовано, а, во-вторых: это глупость. ", – убежден народный депутат.

Поэтому он отметил: вместе с введением военного положения прекращение пассажирских перевозок было бы очень кстати. В то время, как без других соответствующих мер, такие действия будут бессмысленными.

"Этот пиар никак не поможет стране", – подчеркнул Семен Семенченко.

Напомним, Омелян заявил, что в Россию украинцам ездить нечего.