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Порошенко точно пойдет на второй срок, - Луценко

Порошенко точно пойдет на второй срок, - Луценко
Фото: Delo.ua

Генпрокурор верит в победу действующего президента

21.08.18 584
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Президент Украины Петр Порошенко точно будет баллотироваться на второй срок.

Об этом в интервью Украинской правде заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Петр Алексеевич точно пойдет на президентские выборы, и точно будет предлагать избрать его президентом для продолжения его миссии по главным функциям главы государства", - заявил Луценко.

Луценко приоткрыл и отдельные идеологические посылы кампании Порошенко: восстановление Вооруженных сил, создание антипутинского международного фронта, шаги по интеграции в ЕС и НАТО.

Генпрокурор заявил, что верит в возможную победу Порошенко на выборах.

Напомним, Фокус разбирался, почему Георгий Тука боится Вакарчука и Зеленского.

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