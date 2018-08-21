Порошенко точно пойдет на второй срок, - Луценко

Президент Украины Петр Порошенко точно будет баллотироваться на второй срок.
Об этом в интервью Украинской правде заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"Петр Алексеевич точно пойдет на президентские выборы, и точно будет предлагать избрать его президентом для продолжения его миссии по главным функциям главы государства", - заявил Луценко.
Луценко приоткрыл и отдельные идеологические посылы кампании Порошенко: восстановление Вооруженных сил, создание антипутинского международного фронта, шаги по интеграции в ЕС и НАТО.
Генпрокурор заявил, что верит в возможную победу Порошенко на выборах.
Напомним, Фокус разбирался, почему Георгий Тука боится Вакарчука и Зеленского.