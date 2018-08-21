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Главная » Страна » Фото, видео В Киеве мажор на BMW протаранил три авто и угрожал пистолетом свидетелям

Фото, видео В Киеве мажор на BMW протаранил три авто и угрожал пистолетом свидетелям

<span class="label red">Фото, видео</span> В Киеве мажор на BMW протаранил три авто и угрожал пистолетом свидетелям
Фото: kiev.informator.ua

Все подробности резонансного ДТП

21.08.18 88
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20 августа водитель BMW протаранил три автомобиля, припаркованных у обочины на Днепровской набережной. Пистолетом разгонял людей и угрожал полиции, сообщает informator.ua.

Авария случилась около девяти вечера. Водитель BMW ехал, значительно превышая скорость, и лавируя между машинами. Момент, когда он проносится в правой крайней полосе, снял один из водителей. Машина проезжает, через несколько секунд слышен звук удара вдалеке.

Позже в сети появилось видео с камеры наблюдения. Именно тот момент, когда BMW заносит на дороге и машина таранит три припаркованных автомобиля.

В момент столкновения в тех машинах никого не было. Обошлось без пострадавших. Разбитый BMW остановился дальше. Из него вышли молодой мужчина и две девушки. В авто сработали подушки безопасности и видимых травм они не получили. На месте аварии стали собираться люди, подошли владельцы авто. Очевидцы утверждают, что водитель был в неадекватном состоянии и размахивал травматическим пистолетом. А автомобиль с номерами 7777 забрал все личные вещи из разбитого BMW, сообщает dtp.kiev.ua.

 Прибыли четыре экипажа патрульной полиции и скорая. Проходить освидетельствование на драгере мужчина отказался и заявил, что это не он был за рулем.

Толпа возмутилась. На месте началась потасовка. Полицейских попытались избить. Нескольких нападающих – задержали.

В соцсетях вечернюю аварию обсуждают до сих пор. 

 

Полиция Киева пока не дала никаких комментариев.

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