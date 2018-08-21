Харьковский стрелок Поярков сначала убил жену

Полиция подтвердила информацию о том, что была найдена мертвой жена мужчины, который устроил стрельбу у харьковского горсовета.

Начальник полиции Харьковской области Олег Бех рассказал, что перед тем, как устроить стрельбу возле мэрии, злоумышленник убил свою жену, сообщает Украинская правда.

Кроме того, была установлена ​​личность нападавшего, им оказался Александр Поярков 1971 года.

"Под влиянием алкогольных напитков, стресса он застрелил свою жену. На месте найдено гильзы, которые совпадают с гильзами с места происшествия под Харьковским городским советом. Его опознали родственники", - добавил Бех.

По его словам, женщину нашли с огнестрельными ранениями у собственной кровати. Смерть наступила еще 19 августа. Правоохранители обнаружили следы от пуль на глазу, челюсти, шее и на предплечье.

У нее остался сын 1992 года рождения, у Пояркова также есть сын, который вместе с ним не проживал.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу.

В результате перестрелки был ранен охранник и полицейский, который позже скончался в больнице. Нападавшего застрелили. Позже в крови стрелка обнаружили алкоголь.