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Главная » Страна » Харьковский стрелок Поярков сначала убил жену
Стрельба в горсовете Харькова

Харьковский стрелок Поярков сначала убил жену

Харьковский стрелок Поярков сначала убил жену

Женщину нашли с огнестрельными ранениями у собственной кровати

21.08.18 145
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Правоохранители установили личность нападавшего на харьковскую мэрию.

Полиция подтвердила информацию о том, что была найдена мертвой жена мужчины, который устроил стрельбу у харьковского горсовета.

Начальник полиции Харьковской области Олег Бех рассказал, что перед тем, как устроить стрельбу возле мэрии, злоумышленник убил свою жену, сообщает Украинская правда.

Кроме того, была установлена ​​личность нападавшего, им оказался Александр Поярков 1971 года.

"Под влиянием алкогольных напитков, стресса он застрелил свою жену. На месте найдено гильзы, которые совпадают с гильзами с места происшествия под Харьковским городским советом. Его опознали родственники", - добавил Бех.

По его словам, женщину нашли с огнестрельными ранениями у собственной кровати. Смерть наступила еще 19 августа. Правоохранители обнаружили следы от пуль на глазу, челюсти, шее и на предплечье.

У нее остался сын 1992 года рождения, у Пояркова также есть сын, который вместе с ним не проживал.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу.

В результате перестрелки был ранен охранник и полицейский, который позже скончался в больнице. Нападавшего застрелили. Позже в крови стрелка обнаружили алкоголь.

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