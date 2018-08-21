Харьковский стрелок Поярков сначала убил жену

Правоохранители установили личность нападавшего на харьковскую мэрию.
Полиция подтвердила информацию о том, что была найдена мертвой жена мужчины, который устроил стрельбу у харьковского горсовета.
Начальник полиции Харьковской области Олег Бех рассказал, что перед тем, как устроить стрельбу возле мэрии, злоумышленник убил свою жену, сообщает Украинская правда.
Кроме того, была установлена личность нападавшего, им оказался Александр Поярков 1971 года.
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"Под влиянием алкогольных напитков, стресса он застрелил свою жену. На месте найдено гильзы, которые совпадают с гильзами с места происшествия под Харьковским городским советом. Его опознали родственники", - добавил Бех.
По его словам, женщину нашли с огнестрельными ранениями у собственной кровати. Смерть наступила еще 19 августа. Правоохранители обнаружили следы от пуль на глазу, челюсти, шее и на предплечье.
У нее остался сын 1992 года рождения, у Пояркова также есть сын, который вместе с ним не проживал.
Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу.
В результате перестрелки был ранен охранник и полицейский, который позже скончался в больнице. Нападавшего застрелили. Позже в крови стрелка обнаружили алкоголь.