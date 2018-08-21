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Главная » Страна » Демократия в Польше под угрозой, - Климкин
Сложности украино-польских отношений

Демократия в Польше под угрозой, - Климкин

Демократия в Польше под угрозой, - Климкин
Павел Климкин / Фото: УНИАН

Заявление главы МИД прозвучало после возбуждения в Польше уголовного дела против историка Григория Куприяновича 

21.08.18 112
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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в Польше, стране-участнице Европейского Союза и НАТО, может начаться широкое наступление на демократию со стороны нынешних польских властей. Об этом говорится на странице Facebook министра.

Заявление Климкина прозвучало после возбуждения в Польше уголовного дела против историка, главы украинского общества в Люблине Григория Куприяновича.

"В Польше все-таки началось уголовное производство против одного из лидеров украинской общины, известного историка Григория Куприяновича. Люблинский воевода господин Пшемыслав Чарнек подал на него в суд за то, что тот 8 июля этого года выступил с речью в селе Сагринь (Польша) на открытии памятника местным украинским селянам, которые в 1944 году стали жертвами карательной акции подразделения Армии Крайовой. "Виной" Куприяновича, насколько я понимаю, стало то, что он "имел смелость" сказать, кто был жертвой, а кто совершил преступление, то есть еще раз озвучил давно известные факты, которые до сих пор никому даже в голову не приходило отрицать", - написал Климкин.

По мнению министра, Куприянович стал одним из первых жертв польского закона об Институте национальной памяти, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за "иное толкование" истории Польши, которое не совпадает с официально принятым.  

"Как по мне, гражданское общество Польши имеет серьезные основания для тревоги. Именно такие единичные прецеденты, которые случаются где-то в регионах и к тому же направлены против представителя национального меньшинства, неоднократно становились в разных странах началом широкого наступления на демократию", - глава МИД Украины.

Климкин также уверен, что данная ситуация является скорее попыткой польского политика заработать дешевую популярность на раздувании межнационального скандала. 

Свое понимание трагических моментов украино-польской истории министр объяснил приведя цитату Куприяновича, за которую его собираются судить: 

" Мы должны надеяться, что прошлое перестанет быть препятствием в построении хороших отношений между Польшей и Украиной. Конечно, ни одно преступление, которое приводит к гибели ни в чем не повинных людей, не может быть оправдано, независимо от того, являются ли жертвами украинцы, поляки или лица другой национальности. Каждый имеет право на память, потому что она строит нашу идентичность. Однако, сохраняя память о невинных жертвах, которые покоятся в этой земле, мы должны научиться прощать, потому что это наш христианский долг ".

 9 июля люблинский воевода Чарнек заявил, что украинские мероприятия в Сагрыни были "одной большой провокацией". Как он заявил, убийства украинцев там имели место 10 марта 1944 года и никак не соотносятся с датой 8 июля. По его мнению, сравнение "130 тысяч жертв геноцида с несколькими сотнями лиц, которые погибли в Сагрыни, может быть преступлением".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал события Волынской трагедии 1943-44 годов геноцидом и этнической чисткой тогдашнего местного польского населения со стороны украинцев. 

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