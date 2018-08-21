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Главная » Страна » ГПУ повторно задержала экс-замглавы Укргаздобычи Тамразова

ГПУ повторно задержала экс-замглавы Укргаздобычи Тамразова

ГПУ повторно задержала экс-замглавы Укргаздобычи Тамразова
Фото: Радио Свобода

Бизнесмен фигурирует в еще одном деле 

21.08.18 39
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Правоохранители повторно задержали бывшего первого замглавы госкомпании Укргаздобыча и собственника интернет-издания "Инсайдер" Алексея Тамразова. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на адвоката бизнесмена Николая Ореховского.

"Задерживают следователи Генеральной прокуратуры. Предварительно, я их процессуальных документов не видел, но так как мне сообщили, это Департамент международного сотрудничества, где работает известный прокурор Кулик (которому Тамразов якобы, по словам ГПК, предлагал взятку – ред.) ", - рассказал адвокат.

При этом он утверждает, что задержание проходит с нарушением норм законодательства. По словам Ореховского, задерживают Тамразова без разрешения суда, в порядке статьи 208 УПК, которое предусматривает задержание человека, застигнутого непосредственно во время совершения или покушения на преступление, после совершения преступления, если его обнаружил свидетель или потерпевший, или если есть основания полагать, что подозреваемый может скрываться.

Адвокат заявил, что Тамрахов находился у себя дома, бежать не собирался, потому что на 21 августа назначено заседание по другому делу, инициированное защитой.

"К Тамразову применена мера пресечения, за него внесли залог в другом уголовном производстве, на него судом возложены обязанности, он все эти обязанности выполняет. Поэтому приходить и его задерживать - это безосновательно, потому что его можно было пригласить. Обязанность появляться на него возложена судом", - подчеркнул адвокат.

Ореховский также рассказал, что прокуратура собирается проводить обыск квартиры экс-чиновника. Его защита также называет незаконным.

Задерживают Тамразова в рамках другого дела, связанного с деятельностью Укргаздобычи и Нафтогаза. Это производство по фактам уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем, мошенничества. Подозрение экс-чиновнику еще не объявили.

Напомним,  бывший первый зампредседателя правления Укргаздобычи Алексей Тамразов был задержан в рамках совместной операции Генеральной инспекции Генпрокуратуры Украины и Службы безопасности Украины. 

Его подозревают в предложении взятки прокурору за содействие "в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича В.Ф.". 13 августа за Тамразова внесли залог в размере 3 млн грн.

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