Неутешительные результаты оценивания в 2018 году стали причиной решения о введении обязательной проверки знаний данного предмета

Математика станет обязательным предметом для внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Неутешительные результаты ВНО по математике в 2018 году стали причиной решения о введении обязательной проверки знаний данного предмета.

В связи с этим через два года, уже в 2020 году, абсолютно всех выпускников обяжут проходить тестирование на знание точной науки.

Министр образования Лилия Гриневич на пресс-конференции "Новая украинская школа - старт реформы, участие громад" официально подтвердила, что ВНО по математике будет обязательным, сообщает ТСН.

Она добавляет, про невозможно ввести изменения в следующем году, так как для подготовки нововведений необходимо время.

Напомним, более 200 выпускников получили максимальные баллы по ВНО.