Прокурор предложил создать спецподразделение для доставки Януковича из России

Роман Кравченко считает, что правоохранители должны сделать все возможное для исполнения приговора

Прокурор по делу Виктора Янковича Роман Кравченко предложил создать специальное подразделение, которое в случае вынесение в отношении экс-президента обвинительного приговора организовало бы его доставку в Украину. Об этом он рассказал в интервью Громадському.

"Я считаю, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение (приговор, - ред.) выполнялось. Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украине", - сказал он.

Напомним, в деле о госизмене бывшего президента Виктора Януковича завершились дебаты, сторона обвинения просит приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Януковича обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.