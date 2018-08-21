В Польше пожарные спасли пару украинцев от трех мужчин с мачете

В понедельник, 20 августа, в Польше возле Познани трое мужчин напали на пару украинцев. Об этом сообщает Radio Poznan.

Около 22.00 на территорию пожарной части Познань-Кшесины забежал окровавленный мужчина с девушкой. Вскоре за ними приехал темный автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Они пытались избить мужчину и угрожали ему.

Пожарные вызвали полицию. Правоохранители вскоре задержали двух нападавших. У одного из задержанных обнаружили мачете.

"Мы теперь выясняем детали инцидента. У одного из задержанных полицейские изъяли мачете, но при нападении этот предмет никак не использовался", - сообщили в местной полиции.

Задержанных пока держат под стражей. Правоохранители сейчас собирают доказательный материал, в том числе с камер слежения. От этого во многом будут зависеть обвинения, которые будут выдвинуты нападавшим.

Украинцы сильно не пострадали. У 25-летнего парня рассечена губа.

Напомним, в мае в селе Глоскув около Варшавы группа неизвестных жестоко избила битами троих украинцев.