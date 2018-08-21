Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В Польше пожарные спасли пару украинцев от трех мужчин с мачете

В Польше пожарные спасли пару украинцев от трех мужчин с мачете

В Польше пожарные спасли пару украинцев от трех мужчин с мачете
Фото: radiopoznan.fm

Нападавших задержали полицейские

21.08.18 783
000

В понедельник, 20 августа, в Польше возле Познани трое мужчин напали на пару украинцев. Об этом сообщает Radio Poznan.

Около 22.00 на территорию пожарной части Познань-Кшесины забежал окровавленный мужчина с девушкой. Вскоре за ними приехал темный автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Они пытались избить мужчину и угрожали ему.

Пожарные вызвали полицию. Правоохранители вскоре задержали двух нападавших. У одного из задержанных обнаружили мачете.

"Мы теперь выясняем детали инцидента. У одного из задержанных полицейские изъяли мачете, но при нападении этот предмет никак не использовался", - сообщили в местной полиции.

Задержанных пока держат под стражей. Правоохранители сейчас собирают доказательный материал, в том числе с камер слежения. От этого во многом будут зависеть обвинения, которые будут выдвинуты нападавшим.

Украинцы сильно не пострадали. У 25-летнего парня рассечена губа.

Напомним, в мае в селе Глоскув около Варшавы группа неизвестных жестоко избила битами троих украинцев.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Демократия в Польше под угрозой, - КлимкинЕвроляхи. Сможет ли польская оппозиция перехватить властьНазвано имя второго подозреваемого в нападении на Гандзюк
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 11049
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17595
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 51448
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18746
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12704
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13622
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23773
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13486
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31475
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 17039
  1. Юристы рассказали, как, кого и за что лишают субсидий 4605 / 4980
  2. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 4559 / 4970
  3. Климатологи рассказали, почему периоды аномальной жары и дождей по всему миру становятся затяжными 4180 / 4428
  4. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 4114 / 23926
  5. Британец решил жениться через три месяца после постановки страшного диагноза 2993 / 3229
  6. Украина 2060. Страна, которую вы не узнаете 2646 / 4418
  7. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 2619 / 13584
  8. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 2414 / 3590
  9. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 2198 / 4057
  10. Трамп назвал условия снятия санкций с России 1868 / 2141
  1. Украина 2060. Страна, которую вы не узнаете 16 / 4418
  2. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 13 / 2718
  3. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 13 / 4057
  4. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 11 / 4970
  5. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 10 / 13584
  6. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 9 / 3590
  7. В Запорожье раскопали останки настоящей амазонки 9 / 2074
  8. В НБУ назвали причины укрепления гривны 5 / 346
  9. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 5 / 11049
  10. Прокурор предложил создать спецподразделение для доставки Януковича из России 5 / 694
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.