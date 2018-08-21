В России будут принудительно кормить Сенцова в случае угрозы его жизни

Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) примет решение о принудительном кормлении политзаключенного Олега Сенцова, если отказ от пищи будет угрожать его жизни. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"100 дней голодовки - это очень сложно, он (Сенцов, - ред.), конечно, должен употреблять смеси, иначе бы уже скончался. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно", - сказал Мельников.

При этом он заявил, что не считает голодовку эффективным методом отстаивания своих прав.

"Я не считаю, что голодовка - это эффективный способ отстаивания своих прав, это только вредит здоровью. Но нужно понимать, что Сенцов в данном случае идет на принцип", - отметил Мельников.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.

Сегодня – уже 100 день голодовки Олега Сенцова.