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Главная » Страна » В доме харьковского стрелка обнаружили арсенал оружия
Стрельба в горсовете Харькова

В доме харьковского стрелка обнаружили арсенал оружия

В доме харьковского стрелка обнаружили арсенал оружия
Место стрельбы у мэрии Харькова

Правоохранители изъяли по месту жительства Александра Пояркова четыре пистолета, автомат и винтовку 

21.08.18 704
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Правоохранители обнаружили в доме Александра Пояркова, который устроил стрельбу возле горсовета, арсенал оружия и боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил начальник харьковской областной полиции Олег Бех, передает Liga.net.

В частности,  полицейские во время обыска изъяли 4 пистолета, автомат, винтовку с оптическим прицелом, 7 снаряженных патронами магазинов, патроны, банку с порохом и металлической стружкой и профессиональный станок для изготовления патронов и оружия. 

Все оружие отправлено на экспертизу, которая покажет, использовалось ли оно при совершении других преступлений на территории Украины.

У нее остался сын 1992 года рождения, у Пояркова также есть сын, который вместе с ним не проживал.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу.

В результате перестрелки был ранен охранник и полицейский, который позже скончался в больнице. Нападавшего застрелили. Позже в крови стрелка обнаружили алкоголь.

Стрелком оказался Александр Поярков 1971 года. Перед нападением на мэрию он застрелил дома свою жену.

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