Люди Трампа снова на параде: Джон Болтон едет в Украину на День Независимости

В прошлом году парад прошел с участием министра обороны США Джеймса Мэттиса

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон примет участие в церемонии проведения военного парада в Киеве по случаю Дня независимости Украины, а также проведет ряд встреч с высшим руководством страны. Об этом во вторник, 21 августа, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Интерфакс-Украина.

"Будут содержательные встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны", - сказал Чалый.

По его словам, визит Болтона, а также его участие в параде, свидетельствует о политической поддержке Украины со стороны США.

"Америка показывает и России, и всему миру, что мы здесь, мы будем поддерживать Украину, мы видим ваших воинов, мы видим, сколько вы отдаете жизней за нашу и свою безопасность, и мы с вами", - заявил Чалый.

Напомним, в прошлом году в параде 24 августа принял участие министр обороны США Джеймс Мэттис.