В Украине за год появится 8212 инклюзивных классов, - Порошенко

По его словам, не везде решена проблема неприспособленности учебных заведений

Количество классов, где внедрен метод инклюзивного образования, увеличилось на 40% на протяжении последнего года.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в рамках образовательного форума.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что в законе об образовании закреплен пункт, который предусматривает гарантии обучения детей с особыми образовательными потребностями на равных с другими учениками.

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Порошенко уточнил, что планирует в 2018 году открыть по всей Украине 8 212 классов, где будет использоваться метод инклюзивного образования.

"Лилия Михайловна (министр образования Лилия Гриневич) знает и все вы, что у вас есть мощный агент в моей семье, потому что с утра до вечера Марина Анатольевна, моя жена, четко спрашивает, что я сделал для инклюзивного образования. Так же и вас должны спрашивать, тогда будет успех. В этом году запланировано открытие 8212 инклюзивных классов. Только за один год, это Марина мне точно сказала, мы увеличили количество таких классов на 40%. Да, не везде решена проблема неприспособленности учебных заведений к обучению детей с особыми потребностями. Мы должны ускорить выполнение программы", - отметил президент.

Напомним, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич подчеркивает важность включить в программу подготовки всех школьных учителей блок по работе с детьми с особыми потребностями.