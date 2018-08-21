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Фото У жителя Днепра в гараже нашли арсенал оружия

<span class="label red">Фото</span> У жителя Днепра в гараже нашли арсенал оружия

Ему грозит до семи лет лишения свободы

21.08.18 88
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В Днепре сотрудники полиции провели обыск в гараже 40-летнего местного жителя, где обнаружили большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

В ходе обыска полицейские обнаружили 65 гранат с запалами, более тысячи патронов различного калибра, два пистолета, два автомата, подствольная часть АКСУ, два ручных противотанковых гранатомета, сигнальную ракету и взрывчатку, – говорится в сообщении.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст. 263 УК Украины). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Одессе на горячем задержали торговца оружием.

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