В Днепре сотрудники полиции провели обыск в гараже 40-летнего местного жителя, где обнаружили большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
В ходе обыска полицейские обнаружили 65 гранат с запалами, более тысячи патронов различного калибра, два пистолета, два автомата, подствольная часть АКСУ, два ручных противотанковых гранатомета, сигнальную ракету и взрывчатку, – говорится в сообщении.
Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст. 263 УК Украины). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.