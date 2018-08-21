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Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 21 августа
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 вторника, 21 августа
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