Аэропорт Полтава подтвердил статус международного, впервые в своей истории приняв международный рейс.
Об этом сообщает Полтавская ОГА в своем Facebook.
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Первым международным рейсом в Полтаву стал чартер из Франкфурта с мариупольской футбольной командой. Пассажиры остались довольными.
"Полтава встретила второй после реконструкции своего аэропорта рейс и впервые - международный за все время его существования", - отметил и.о. гендиректора аэропорта Владимир Окара.
Напомним, одесский аэропорт планируют обновить до 2019 года.