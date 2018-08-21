В Лукьяновском СИЗО произошло жестокое убийство, - СМИ

Заключенный забил до смерти своего соседа по камере

В Лукяновском СИЗО в Киеве заключенный забил до смерти своего сокамерника. Об этом во вторник, 21 августа, сообщает Обозреватель.

Убийство произошло еще 18 августа в камере, в которой содержатся заключенные или осужденные с психическими расстройствами. 34-летнего арестанта сотрудники СИЗО обнаружили без признаков жизни и с разбитой головой.

Вся постель мужчины была залита кровью, а рядом лежало орудие преступления – деревянный брусок с гвоздями по бокам.

В убийстве подозревается 29-летний мужчина, отбывающий наказание за ранее совершенное умышленное тяжкое телесное повреждение.

Как сообщает УНИАН, подозреваемый объяснил свои действия тем, что увидел на голове соседа кровь и "решил заменить ему голову".

"Инцидент произошел в палате (санчасти), где содержатся люди с признаками психических расстройств. Один человек нанес удар другому элементом оконной рамы по голове", - рассказал источник агентства в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

Напомним, 17 августа в Лукьяновском СИЗО поменялось руководство. Новым начальником Киевского следственного изолятора стал начальник Бориспольской исправительной колонии №119 Руслан Ромашков.