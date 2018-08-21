В Одесской области патрульные сбили насмерть пешехода

В ночь на 19 августа на трассе Киев-Одесса в Одесской области автомобиль патрульной полиции сбил насмерть пешехода. Об этом во вторник, 21 августа, сообщает Думская со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель служебного автомобиля Mitsubishi совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте — он пересекал проезжую часть слева направо, внезапно перепрыгнув через бетонное барьерное ограждение.

От полученных травм в результате столкновения пешеход скончался.

Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия.

Напомним, в Сумах произошло ДТП с участием патрульных, в результате которого пострадали пять человек.