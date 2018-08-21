Канада завершает программу подготовки ВСУ

Канадская учебно-тренировочная миссия UNIFIER завершила работу в Украине по имплементации Программы подготовки специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств. С этого времени, подготовка украинских саперов будет проводиться в соответствии с требованиями и стандартами НАТО. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает Укринформ.

"Отныне подготовка специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств в соответствии со стандартами стран-членов НАТО полностью будет осуществляться украинскими военными саперами. В то же время, канадские инструкторы продолжат свое пребывание в Центре разминирования, но уже в роли консультантов и наблюдателей", - сказал спикер.

Официальная церемония передачи программы состоялась в Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины в Каменце-Подольском.

Гуцуляк отметил, что в рамках миссии UNIFIER с сентября 2015 года было подготовлено 345 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Ранее, Канада рассчитывала завершить миссию UNIFIER в Украине в марте 2019 года.

Напомним, власти Канады планируют до конца марта 2019 года направить Украине военную помощь на сумму $7,25 миллиона.