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"Убийство" Аркадия Бабченко

Луценко подтвердил сотрудничество организатора "убийства" Бабченко со следствием

Луценко подтвердил сотрудничество организатора "убийства" Бабченко со следствием
Юрий Луценко / Фото: facebook.com/gp.gov.ua

Борис Герман своими показаниями подтверждает версию следствия 

21.08.18 54
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Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко киевский бизнесмен Борис Герман сотрудничает со следствием. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает LB.ua.

"Действительно, Герман и его защита пошли на подготовку сделку и работают в этом контексте с нашими сотрудниками. Но суд еще не утвердил эту сделку", - отметил генпрокурор.

Луценко добавил, что в своих показаниях Герман фактически подтверждает версию следствия. В частности, он указал на представителя Российской Федерации, который передавал деньги и указывал, как ими распоряжаться.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины Бориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

При этом сам Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку, а его арест стал результатом противостояния украинских спецслужб.

21 августа в СМИ появилась информация, что Герман признал вину и пошел на сделку со следствием.

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