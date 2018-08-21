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Главная » Страна » Формат переговоров по Донбассу могут изменить из-за неактуальности, - СМИ
Ситуация на Донбассе

Формат переговоров по Донбассу могут изменить из-за неактуальности, - СМИ

Формат переговоров по Донбассу могут изменить из-за неактуальности, - СМИ
Владислав Сурков и Курт Волкер / Фото: Беларуская Праўда

Новых встреч Волкера с Сурковым в ближайшем будущем не запланировано

21.08.18 919
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Дальнейшие переговоры спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова находятся под вопросом, потому как этот формат уже исчерпал себя.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Этот переговорный формат способствовал решению целого комплекса противоречий по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Самое главное, он позволял Москве и Вашингтону не только своевременно "сверять часы", но и понять, как видит этот конфликт и какими соображениями руководствуется каждая из сторон. Однако на сегодняшний день формат дал все, что мог, и себя исчерпал", – сказал источник.

По его словам, новых встреч в ближайшем будущем не запланировано.

"Обсуждается вопрос о целесообразности сохранения формата как такового. Не исключено, что формат может быть видоизменен, или заменен иным форматом", – сказал источник.

Напомним, 13 июня российский президент Владимир Путин переназначил Суркова на должность своего помощника.

Ранее СМИ сообщали, что Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента. Ему на замену пророчили полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, который назначения в администрацию президента так и не получил.

В июне сообщалось, что Сурков  продолжит заниматься "урегулированием конфликта на востоке Украины".

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