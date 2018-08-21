Формат переговоров по Донбассу могут изменить из-за неактуальности, - СМИ

Дальнейшие переговоры спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова находятся под вопросом, потому как этот формат уже исчерпал себя.



Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



"Этот переговорный формат способствовал решению целого комплекса противоречий по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Самое главное, он позволял Москве и Вашингтону не только своевременно "сверять часы", но и понять, как видит этот конфликт и какими соображениями руководствуется каждая из сторон. Однако на сегодняшний день формат дал все, что мог, и себя исчерпал", – сказал источник.



По его словам, новых встреч в ближайшем будущем не запланировано.

"Обсуждается вопрос о целесообразности сохранения формата как такового. Не исключено, что формат может быть видоизменен, или заменен иным форматом", – сказал источник.

Напомним, 13 июня российский президент Владимир Путин переназначил Суркова на должность своего помощника.

Ранее СМИ сообщали, что Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента. Ему на замену пророчили полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, который назначения в администрацию президента так и не получил.

В июне сообщалось, что Сурков продолжит заниматься "урегулированием конфликта на востоке Украины".