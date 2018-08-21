Посол Украины в США заявляет об информационных атаках из России

Посол Украины в США Валерий Чалый заявляет, что из России поступают указания о проведении информационных атак против посольства Украины в США.



Об этом он сказал на пресс-конференции на тему: "Украина-США: Почему можем говорить о новом уровне партнерства", передает УНИАН.



Посол напомнил о дискуссии, что Украина якобы вмешивалась в выборы в США.



"Поверьте, это всё была очень грязная история, которая была поддержана и поддерживается со стороны российской активности и бывших политиков, которые до сих пор имеют лоббизм в США, платят за это и атакуют иногда непосредственно посольство и посла", - заявил Чалый.

Однако он не назвал имена политиков, о которых идет речь.



"Я знаю, почему даются указания, я точно это знаю, некоторым украинским каналам также атаковать меня персонально. Даются эти указания из Москвы. Значит, мы эффективно работаем в Вашингтоне", - подчеркнул Чалый.



"Когда была статья в The New York Times о возможном использовании украинских двигателей в Северной Корее, мы очень быстро отреагировали, и это было очень правильно. Президент, Совет национальной безопасности, экспертная группа приехали в США, сняли вопрос", - отметил Чалый.



По его словам, также была попытка через Конгресс США провести резолюцию с санкциями против режима Ким Чен Ына, в которой было сказано, что для ядерных испытаний в КНДР, "возможно, (использовались) двигатели из Украины".

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"Когда мы начали разбираться, как это появилось там, в том числе с председателем профильного комитета, мы увидели, как это появляется. То есть, не имея доступа к сенаторам, идут другие способы такой работы, и мы этому противодействуем", - заявил Чалый.



"Видимо, кто-то считает, что наше противодействие является успешным, поэтому я воспринимаю каждую такую атаку как свидетельство нашего успеха", - сказал посол.

Напомним, 14 августа 2017 года американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского предприятия.

В ответ на эту публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Турчинову вместе с компетентными органами провести расследование в связи с информацией, распространенной New York Times.

Впоследствии украинская разведка установила факт распространения Россией ложных сведений о поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею.