Кабмин хочет построить мост через Днестр в Молдову

Кабинет министров собирается обратиться к властям Молдовы с предложением построить мост через Днестр. Об этом заявил вице-премьер Вдадимир Костион во время совещания с участием центральных и местных органов исполнительной власти, передает пресс-служба правительства.

С инициативой поднять вопрос о строительстве моста обратились местные власти Винницкой области. Таким образом, получится создать кратчайший путь из Прибалтики на Балканы.

В правительстве сочли данный проект экономически выгодным не только для Украины и Молдовы, но и для всего Европейского Союза, и решили предложить молдавской стороне подписать в ближайшее время межправительственное соглашение и начать строительство моста.

Прямой путь от столиц прибалтийских стран в Бухарест, Софию, Афины или Стамбул лежит через Киев и Кишинев. А между этими столицами двух стран кратчайшим путем является автодорога через город Ямполь Винницкой области.

"Однако до сих пор соединение между двумя европейскими странами в районах пограничных населенных пунктов Ямполь-Косэуць на стокилометровом расстоянии - паромное, которое давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям государств. Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Это говорит о "политической воли" Украины реализовать данный проект", - отметил Кистион.

Напомним, в Украине насчитывается около 17 тыс. мостов различного возраста и размера. Две трети из них, по данным Укравтодора, нуждаются в капитальном ремонте, а 4,5 тыс. – в немедленном.