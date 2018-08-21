Из США депортировали последнего нацистского преступника

Ранее его не соглашалась принять ни одна страна, в том числе Германия, Польша и Украина

США депортировали в Германию последнего известного преступника Третьего рейха, проживавшего в Америке: 95-летнего экс-охранника нацистского концлагеря "Травники" на территории Польши Якова Палия, сообщает Associated Press.



Отмечается, что в 1949 году он приехал в США, скрыв свое прошлое. Спустя 8 лет он получил американское гражданство и продолжил жить и работать на территории США.

Расследование преступлений нацистского режима привело американских правоохранителей к Палию в начале 90-х, в 1993 году следователи встретились с ним.



Бывший охранник концлагеря признался, что соврал о своем прошлом для получения визы. Только в 2001 году он признался в том, что в 1943 году работал в концлагере "Травники", где были убиты тысячи человек. Палия лишили гражданства, ему грозила депортация. Но он жил в Нью-Йорке еще 15 лет: его не соглашались принять ни одна страна, в том числе Германия, Польша и Украина.

Отметим, ранее прокуратура немецкого города Шверин ходатайствовала о прекращении судебного разбирательства по делу 96-летнего санитара из нацистского лагеря смерти Освенцим Хуберта Ц. из-за его недееспособности.