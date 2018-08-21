Все мнения о том, почему после каждого крупного дождя столица уходит под воду

Киев за последние два месяца пережил уже три разрушительных потопа. Сначала столицу залило 26 июля, потом - 16 августа и, наконец, улицы ушли под воду в ночь на 19 августа.

Размер убытков все еще не озвучили. Мэр столицы Виталий Кличко во всем обвиняет стихию.

"От таких природных явлений не застрахован ни один город. Мы видим, что после стихии такие же подтопления случаются и в Гамбурге, и в Париже, и в Лондоне, - заявил мэр. – Да, проблемы у нас есть. С дождевой канализацией".

Ее протяженность в Киеве более восьмиста километров. И десятилетиями никто ее не ремонтировал. Про разрушения в коллекторах сообщали диггеры из Киевской Спелестологической ассоциации. По их мнению, аварийным является зона возле давно закрытого на ремонт Рыбальского моста – там под землей течет речка Глубочица.

На всех брифингах чиновников из КГГА озвучивается, что дренажная система Киева не справляется с таким количеством воды. А дожди со сменой климата стали обильней и разрушительней. И теперь такие «залповые дожди» станут идти куда чаще. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"Проблемные места определены, теперь там специалисты работают с повышенной интенсивностью. А водосточные системы нужно модернизировать и расширять", - заявил чиновник и пообещал, что в будущем городские службы будут работать на опережение.

Эксперты объясняют проще – дренажная система старая, пишет Страна.ua. Некоторым коллекторам уже свыше ста лет. И она просто не справляется с тем объемом воды, который в нее попадает и без дождей. Поэтому каждый ливень превращает улицы столицы в реки. Также ее нужно периодически чистить от мусора. И горожанам стоит бережней к ней относиться – не используя ливневки как мусорники. Тремя последними ливнями затапливало одни и те же улицы.

Вот только некоторые из них: тоннель на Олены Телиги, улица Эспланадная, Крещатик. Всегда подтапливает возле станции метро Левобережная. Городу необходим план таких проблемных участков и реконструкция коллекторов, считает эксперт Сергей Гусовский. Иначе после каждого дождя коммунальщикам и спасателям придется откачивать воду с проблемных улиц. На фото тот самый тоннель возле метро Дорогожичи, который наполняется водой после каждого ливня. И провоцирует пробку на несколько километров.

Последний раз затопило территорию у Дворца Спорта. До сих пор не известен масштаб разрушений и размер убытков. Один из посетителей оставил свое авто на подземной парковке торгового центра, куда не пустили прессу, и снял потоки воды, льющиеся с верхних этажей.

Осторожно, в видео возможна нецензурная лексика.

Потопы в Киеве стали новой топ-темой обсуждений в соцсетях. Горожане делятся своими наблюдениями. В большинстве своем их мнения сходятся с выводами экспертов.

Следующий дождь покажет, насколько точно выполнила городская власть свои обещания. Как раз до конца сегодняшнего дня КГГА прогнозировала грозу. Хотя на сайте Гидрометеорологического центра подтверждения этому нет. Грозы начнутся с завтрашнего дня. И пока только на западе Украины.